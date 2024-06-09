Türkiye ve Avrasya’nın lider sektör ve iş birliği platformu olan BeautyEurasia, 12 Haziran Çarşamba günü kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın dört bir yanındaki üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getiren BeautyEurasia, 3 gün boyunca binlerce katılımcıyı ağırlayacak.

BeautyEurasia bu yıl VIP davetli alım heyeti programı kapsamında; Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere, 60 ülkeden 600’ün üzerinde profesyonel satın almacıyı katılımcılarla buluşturacak.

Programla katılımcılar, çok sayıda uluslararası üst düzey alıcı ile bir araya gelerek yeni tedarik sağlama, iş geliştirme ve ortaklık kurma imkânı bulacaklar. Rusya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Japonya ve Çin gibi ülkeler başta olmak üzere yüzlerce yerli ve yabancı firma sektörün en önemli ticari platformlarından birisi olan BeautyEurasia’ya katılım için gün sayıyor.

Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri için fuarlar düzenleyen, ICA Events tarafından organize edilen BeautyEurasia, sektörün gelişimine katkıda bulunarak Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Fuar; Türkiye ve Avrasya bölgesindeki sektörün global ve bölgesel gelişim alanlarının tartışılmasını ve bilgi alışverişini sağlayarak, yeni fikir ve ürünlerin tanıtımına yönelik verimli bir platform sunuyor.

2024 yılının ilk çeyrek döneminde ihracatı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,9 artan ve 668,7 milyon dolara yükselen kozmetik sektöründe, BeautyEurasia güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve ihracat fırsatları yaratıyor. Türkiye’nin kozmetikte önemli bir üretim ülkesi olarak öne çıkması ve ilk çeyrek dönemde sektörde yaşanan ihracat artışıyla katılımcıların daha fazla dikkatini çeken fuarın ziyaretçi sayısının da geçen yıla oranla artması bekleniyor.