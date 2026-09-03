Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,57, yıllık bazda ise yüzde 27,95 arttı. Üretici fiyatlarında aylık yükselişte yüzde 6,99 ile enerji grubu öne çıkarken, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,88 ile madencilik ve taş ocakçılığında gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,57 arttı. Endeksteki artış yılın başından bu yana yüzde 20,88 olurken, yıllık artış yüzde 27,95 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 27,76 oldu.

İmalat fiyatları yıllık yüzde 29,68 arttı

Sanayinin dört sektörüne bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,88 ile madencilik ve taş ocakçılığında görüldü.

Yıllık değişimler imalat sektöründe yüzde 29,68, su temininde yüzde 29,59, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 7,57 oldu.

Ana sanayi gruplarında yıllık en yüksek artış yüzde 30,28 ile dayanıksız tüketim mallarında gerçekleşti. Bu grubu yüzde 28,54 ile dayanıklı tüketim malları, yüzde 27,41 ile ara malları, yüzde 27,33 ile enerji ve yüzde 22,06 ile sermaye malları izledi.

ENERJİ FİYATLARINDA AYLIK SERT YÜKSELİŞ

Ağustos ayında üretici fiyatlarında aylık bazda en dikkat çekici artış enerji grubunda yaşandı. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,99 arttı.

Aylık değişim imalat sektöründe yüzde 2,35, su temininde yüzde 1,40 artış şeklinde gerçekleşirken, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 düşüş kaydedildi.

Ana sanayi grupları içinde aylık bazda dayanıklı tüketim malları yüzde 2,84, ara malları yüzde 1,84, sermaye malları yüzde 1,76 ve dayanıksız tüketim malları yüzde 1,51 arttı.

Ağustos verileriyle birlikte üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 28'e yaklaşırken, özellikle enerji ve madencilik sektörlerindeki fiyat hareketleri dikkat çekti.