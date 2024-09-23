Bursa'nın ön plana çıkan lezzetlerinden biri olan kazandibi tatlısı, Geye Tatlıcısı'nda yoğun ilgi görüyor. Kazandibinin lezzeti, dükkânın önünde kuyruklar oluşmasına neden oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın en eski dondurmacı ve tatlıcısı olarak bilinen Geye Tatlıcısı, hem ürettiği kazandibi tatlısı hem de dondurması ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Uzun yıllara dayanan bu geleneksel tatlı ve dondurma üretimi Bursalılar arasında vazgeçilmez bir durak haline geldi.

Geye Tatlıcısı’nda Kazandibinin porsiyonu 75 TL'den satışa sunuluyor.

Fiyatların uygun olduğunu belirten vatandaşlar, zaman zaman ailecek burayı ziyaret ettiklerini ifade ediyor.

İşletme sahiplerinden Mustafa Bey, “1927 yılından beri Bursa merkezde hizmet vermekteyiz. Tatlılarımız saat 16.00 gibi tükeniyor, ilgiden memnunuz. Bursa'nın en eski tatlıcısı ve dondurmacısı olmamız yönünden bu işin erbabı olarak biliniyoruz. Dondurmamızın yanı sıra kazandibi ve tavuk göğsü en çok tercih edilen ürünlerimiz.” dedi.