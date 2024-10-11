Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek üzere yapılandırılan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi, gençlere yeni kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin desteği ve Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin iş birliği ile ilk kez 2021 yılında yine Teknofest’te duyurulan Google Oyun ve Uygulama Akademisi, hızla gelişen yapay zeka teknolojileri ve dijitalleşmenin getirdiği yeni gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla "Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi" olarak yeniden yapılandırıldı.

Oylum Talu’nun moderatörlüğünde Teknofest’in açılış gününde kamuoyuna tanıtılan Akademi panelinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Sayın Yusuf Tancan, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ve Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, ülkemizin ulusal yapay zeka stratejisi, akademinin 3 yıllık başarı hikayesi, dönüşümü ve Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’ne dair yenilikler paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ayrıca Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin açılışını Akademi standında gerçekleştirdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılışta şunları dile getirdi: "Yapay zeka, dünyayı ve bütün sektörleri hızla dönüştürüyor. Türkiye olarak, genç ve dinamik nüfusumuz ile sanayideki kabiliyetlerimiz sayesinde bu dönüşümden en ileri düzeyde katma değer sağlayabilecek ülkeler arasında gösteriliyoruz. Halihazırda Türkiye, uluslararası yapay zeka hazırlık endekslerinde iyi bir düzeyde yer alıyor. Ancak bu süreçte insan kaynağına ve donanım altyapısına hızlı yatırımlar yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada uluslararası iş birliklerini de önemsiyoruz. Bugün burada duyurulan Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi’nin de teknoloji girişimlerinin yükselmesine büyük bir etki yaratacağına inanıyorum. Gençlerimizin bu alandaki en ileri uygulamaları doğrudan tanıma ve özgün, yaratıcı projeler hayata geçirme fırsatı bulması, ülkemizin insan kaynağını güçlendirecek. Emeği geçen, projeye öncülük eden katkı sunan bütün paydaşlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”