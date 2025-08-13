BTÜ öğrencileri,TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na hazırlanıyor. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, özgün ve yenilikçi elektrikli araçlarıyla fark yaratmayı hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalara yoğun bir tempoyla hazırlanıyor.

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’ndeki atölyelerinde,BTÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünün destekleriyle gece gündüz çalışan ekipler, TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda da BTÜ’yü temsil edecek.

Bu zorlu süreçte öğrencileri yalnız bırakmayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da atölyeleri ziyaret ederek projeleri yerinde inceledi, öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Rektör Çağlar, “Her yıl katıldığınız bu yarışmalarda üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüzün destekleriyle, bu atölyelerde zaman mefhumu gözetmeden büyük bir emek ve özveriyle çalıştığınıza şahit oluyoruz. Bu yıl da hazırladığınız araçlarla fark yaratacağınıza ve yarışmalara damga vurarak,dereceyle döneceğinize olan inancımız tam. Siz üretmeye devam edin, biz her zaman yanınızdayız” dedi.

“TİMSAH” TASARIMLI ARAÇLARIYLA YARIŞACAKLAR

BTÜ Haciwatt TakımıKaptanı Furkan Demir, bu yılki araç tasarımları hakkında bilgi verdi. Takım olarak hem teknik hem de görsel açıdan yenilikler sunduklarını belirten Demir, şunları söyledi: “Elektromobil kategorisinde yarışmaya katılacak aracımız için tamamen yeni bir şasi ve kabuk tasarlıyoruz.Bu yıl kabuk tasarımımız çok dikkat çekecek. Kabuk tasarımımıza ‘Timsah’ adını verdik vedış yüzeyde timsah temalı bir kaplama uygulayacağız.Aracımızda karbon fiber ve alüminyum malzemelere ağırlık verdik. Yürüyen aksamın büyük bir kısmını alüminyumdan üretiyoruz. Bataryamız, motorumuz ve motor sürücümüz tamamen yerli üretim.”

ARAÇ HİDROJEN VE ELEKTRİK İLE ÇALIŞACAK

BTÜ Sancar Takımı, Hidromobil kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor. Takım üyesi Orçun Özdemir, bu yılki projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “Aracımızın kartları, motor sürücüsü, enerji yönetim sistemi ve batarya yönetim sistemini biz tasarladık. Üretim ve test aşamalarını atölyelerimizde sürdürüyoruz. Kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz aracımız hem elektrik hem de hidrojen enerjisiyle çalışacak. Hidrojen dengesini ayarlayarak, aracımızın bazen hidrojenle bazen de elektrikle çalışmasını sağlayacağız.”

Takımın 40 kişiden oluştuğunu belirten Orçun Özdemir, yaz boyunca çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve yerli üretime büyük önem verdiklerini vurguladı: Özdemir, “Motor sürücümüzü yeniledik, diğer bileşenleri de kendi imkânlarımızla geliştirdik. Yerli ve özgün ürünler kullanarak aracımızı her yönüyle geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.