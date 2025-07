Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), orman ürünleri sektörüne yönelik “Sorun Çözüm Pazarı” toplantısı düzenledi. Daha önce yapılan tanıtım toplantısının ardından, bu kez sektör temsilcileri BTÜ’lü akademisyenlerle bir araya gelerek, çözüm odaklı masalarda buluştu.BRSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen etkinlikte, orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar Ar-Ge, Ür-Ge, üretim süreçleri, sürdürülebilirlik, kalite kontrol ve inovasyon gibi başlıklarda karşılaştıkları teknik ve yapısal sorunları detaylı şekilde aktardı. Alanında uzman akademisyenler ise bu problemlere yönelik uygulanabilir çözüm önerileri sundu. BTÜ Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) koordinasyonunda gerçekleşen programa; Varaka Kağıt, Doğanlar Mobilya Grubu, Starwood, TECE Dekor, Menta Orman Ürünleri ve Weltew firmalarından30’un üzerinde sektör temsilcisi ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

Hammadde sıkıntısı, geri dönüşüm, dijitalleşme…

Her firma için ayrı ayrı oluşturulan çözüm masalarında; ahşap malzeme geliştirmeye yönelik yenilikçi çalışmalar, tasarım merkezlerine yönelik eğitimler, hammadde tedarik sıkıntısına yönelik çözümler, ahşap sektörünü ileriye taşıyacak projeler, KOBİ ölçeğindeki firmaların kendine has sorunlarına öneriler, geri dönüşümün sağlanmasına yönelik çalışmalar, inovasyon ve üretim süreçlerinde yeni yaklaşımlar, sektörün dijitalleşmesine yönelik projeler gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar ve talepler ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği proje destekleri ve ortak proje geliştirme fırsatları da masaya yatırıldı.Etkinlik sonunda, her sorun başlığı için özel bir çözüm takvimi oluşturuldu. Sürecin BTÜ-SAN tarafından takip edilerek sektöre kalıcı katkı sağlanması hedefleniyor.

Rektör Çağlar: Bilgiyi sektörün yararına sunmak temel önceliğimiz

“Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilgi üretmek kadar, bu bilgiyi uygulamaya dönüştürmek, sektör ve toplum yararına sunmak da bizim temel önceliğimizdir” diyen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Sorun Çözüm Pazarı ile hedefimiz; sektörlerin güncel ihtiyaçlarını doğrudan firmalardan dinleyerek, çözüm üretme kapasitesi yüksek bir iş birliği zemini oluşturmaktır. Özellikle orman ürünleri sektörü gibi çevreyle doğrudan ilişkili, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı dönüşüm arayışında olan alanlarda üniversitelerin rolü giderek daha kritik hale geliyor. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz bu buluşma sadece firmaların sorunlarını çözmekle kalmayacak; aynı zamanda ülkemizin bilimsel ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.