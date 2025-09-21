Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesiyle lise öğrencileri, üniversite hayatını birebir deneyimleme fırsatı bulacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” projesinin başvuruları 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Lise 3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerinin 1 ay boyunca hayalini kurduğu bölümü BTÜ sıralarında tanıyacağı projenin başvuru sonuçları ise 20 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatacak öncü bir projeye imza atıyor. “Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa” adlı proje ile Bursa genelindeki lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri, üniversite tercihleri öncesi hayalini kurdukları bölümlerde birebir eğitime katılarak, kararlarını daha bilinçli verebilecek.

BTÜ, kasım ayında 12. sınıf öğrencilerini, aralık ayında ise 11. sınıf öğrencilerini ağırlayacak. Her öğrenci, bir ay boyunca her çarşamba günü tercih ettiği bölümde üniversite öğrencisi gibi eğitim görecek. Bu süreçte laboratuvar, kütüphane, yemekhane gibi tüm kampüs olanaklarından faydalanabilecek.

HER BÖLÜME 5 ÖĞRENCİ NOT ORTALAMASIYLA YERLEŞTİRİLECEK

Öğrenciler, BTÜ’nün web sitesinde 22 Eylül- 12 Ekim 2025 tarihleri arasında erişime açılacak sistem üzerinden başvurularını yapacak (https://bys3.btu.edu.tr/tercih_robotu_ogrenci). Öğrencilerin 5 farklı bölüm tercih hakkı olacak. Tercih süreci, üniversite tercihlerine benzer şekilde işleyecek; öğrenciler okumak istedikleri bölümü seçecek, yerleştirmeler ise okul not ortalamalarına göre yapılacak. Her bölüme yalnızca 5 öğrenci kabul edilecek. Yerleştirme sonuçları 20 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

TÜM ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA AÇIK

Projeye, Bursa genelindeki tüm devlet liselerinden başvuru yapılabilecek. Lise öğrencileri için hem mesleki yönelim hem de kariyer planlamasında önemli bir fırsat sunan uygulama, Türkiye genelinde bir ilk olacak. Proje ile gençlerin sadece teorik değil, pratik olarak da üniversite hayatını deneyimlemeleri hedefleniyor. Öğrenciler, gerçek sınıf ve laboratuvar ortamında akademisyenlerle bir araya gelerek bölüm derslerine katılacak, kampüs ortamını birebir gözlemleyerek üniversite kültürü hakkında doğrudan fikir sahibi olacak.

REKTÖR ÇAĞLAR: TÜM ÇABAMIZ GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİN SAĞLAM İNŞASI İÇİN

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gençlerimiz üniversiteye adım atmadan önce hedefledikleri bölümleri tanıyacak, kampüs yaşamını deneyimleyecek. Üniversitemizin kapıları bir ay boyunca her gün açık olacak” dedi.

Bu öncü proje, gençlerin mesleki yönelimlerini daha bilinçli yapmalarını ve üniversiteye daha sağlam adımlarla hazırlanmalarını hedefliyor.