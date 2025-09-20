Güzelbahçe Belediyesi, Onur Günay Eğitim Kampüsü Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezinde 1 Eylül’den bu yana kesintisiz olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Toplam 80 kişilik kontenjanın tamamen dolduğu merkezde, öğrenciler gözetmen öğretmenler eşliğinde verimli bir çalışma ortamı buluyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezinde 1 Eylül ayında tam kapasite faaliyete geçen Özel Öğretim Kurumu, öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra ders tekrarları ve takviye ders alabilecekleri deneyimli branş öğretmenlerinden özel olarak ders alıyorlar.

Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezi’nin 80 kişilik kontenjanı tamamen dolu ve öğrenciler burada sadece ders çalışmanın ötesinde, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam buluyorlar. Derse başlamadan önce Dayanışma Mutfağında ücretsiz yemek yedikten sonra, güvenli ve disiplinli bir çalışma alanı sunan merkez, öğrencilerin hem bireysel hem de kolektif çalışma becerilerini destekliyor. Etüt merkezi, akademik başarıya katkı sağlamanın ötesinde, öğrencilerin sosyalleşmelerine ve birbirleriyle iletişim kurmalarına da imkân tanıyor. Farklı okullardan gelen öğrenciler, burada ortak çalışma kültürünü de öğreniyorlar.

‘Eğitim en büyük önceliğimiz’

Gözetmen öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarına rehberlik etmenin yanı sıra, onların akademik ve psikolojik destek ihtiyaçlarına da cevap verdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Geçen sene başlatmış olduğumuz Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezi’mize bu yıl büyük bir yoğunluk yaşanıyor. 1 Eylül tarihinde başlatmış olduğumuz merkezimizin kapasitesi şu an doldu. Öğrencilerimizden büyük bir ilgi var. Öğrencilerimiz servislerimizle okuldan alıyoruz, önce onlara Dayanışma Mutfağımızda ücretsiz olarak yemeklerini yedirdikten sonra, alanlarında uzman öğretmenlerimizden ders alıyorlar. Bu çalışma ile yerel yönetimin eğitime verdiği önemi gösteriyoruz. Merkezin doluluk oranı ve öğrencilerden gelen yoğun talep, böylesi sosyal destek projelerinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öğrencilerimize ücretsiz ve güvenli bir çalışma ortamı bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik koşulların zorlaştığı bugünlerde aielerin ekonomisine bir nebzede olsa rahatlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Onur Günay Eğitim Kampüsü Özel Öğretim Kurumu Etüt Merkezinde hafta içi her gün 16:30-19:30 ile Cumartesi 10:30-15:30 saatleri arası ders verilmekte. YKS’ye girecekler için; Fizik, Türkçe, Kimya, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik ve Felsefe dersleri, LGS’ye girecekler için ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersi verilmektedir.