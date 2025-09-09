ursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), lisansüstü eğitim alanındaki akademik yelpazesini genişletmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu’na yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte üç yeni lisansüstü program hayata geçirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), lisansüstü eğitim alanındaki akademik yelpazesini genişletmeye devam ediyor. BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu’na yapılan ve kabul edilen başvuru kapsamında; Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Afet Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 11 Eylül 2025 tarihine kadar ilk başvurularını alacak. Yeni açılan bu programlarla BTÜ, mühendislik, sosyal bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde sunduğu eğitim seçeneklerini artırarak, öğrencilerine daha geniş bir akademik çalışma ve araştırma imkânı sunmayı hedefliyor. Programlarla ilgili kontenjan ve diğer detaylı bilgilere “https://l24.im/ojlUFeE” adresinden ulaşılabilecek.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Lisansüstü programlarımızın sayısını ve niteliğini artırarak, üniversitemizin araştırma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Açılan bu yeni programlar, disiplinlerarası yaklaşımları teşvik eden, güncel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap veren içerikleriyle üniversitemizin misyonunu yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.