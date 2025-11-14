Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, hazır giyim ve e-ticaret sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, ihtiyaçları ve e-ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, hazır giyim, konfeksiyon ve e-ticaret sektörlerini temsil eden meclis ve komite üyeleriyle istişare toplantısında buluştu. Toplantıda sektörlerin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Başkan Burkay, özellikle son yıllarda hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarının hazır giyim sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, firmaların dijital altyapılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Burkay, rekabetçiliği artırmak ve firmaların yeni ihracat pazarlarına çevrim içi kanallar üzerinden erişimini desteklemek amacıyla BTSO'nun çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.

Toplantının sektör adına verimli geçtiğini ifade eden Başkan Burkay, 'Sektörlerimizin ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemek, yol haritamıza yön veren en değerli adımdır. Katkı sunan tüm meclis ve komite üyelerimize teşekkür ediyorum.' dedi.