Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, plastik sektörünün KOBİ OSB projesinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, 'Büyümeyi ve yatırımı hedefleyen plastik sektörümüzdeki tüm KOBİ'lerimiz mutlaka projede yer almalı.' dedi.

BURSA (İGFA) - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, plastik sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

TEKNOSAB ekosistemi başta olmak üzere 2030 Vizyonu hedeflerini paylaşan Başkan Burkay, Türkiye'de 400'ün üzerinde OSB bulunduğunu, TEKNOSAB'ın 4 yıllık sürede yatırıma hazır hale gelen tek OSB olduğunu söyledi. TEKNOSAB'ın kurulduğu bölgede uzun yıllar faaliyete geçmemiş bölgeler bulunmasına rağmen doğru iş modeliyle yola çıktıklarını ve sonuç aldıklarını kaydeden Burkay, 'Bu proje Bursa'nın ortak başarısıdır. Şimdi TEKNOSAB'da yeni bir dönem başlatıyor, yeni bir ekosistem oluşturuyoruz. 2030 Vizyonumuzun ana merkezinde Bursa'nın bu kimlik değişimi bulunuyor.' dedi.

Bursa'nın bugün ulaştığı ekonomik gücün, geçmişte ortaya konulan vizyoner adımların ve alınan cesur kararların bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Burkay, vizyonun çoğu zaman ortaya konulduğu dönemde tam olarak anlaşılmadığını belirtti. Gemlik Serbest Bölgesi'nin BTSO öncülüğünde hayata geçirildiğini hatırlatan Burkay, 'Gemlik Serbest Bölgesi'nin kurucusu BTSO'dur. Proje hayata geçirilirken Celal Sönmez Başkanımız vizyoner bir başkandı ve bu proje nedeniyle birçok eleştiri aldı. Bugün baktığımızda Gemlik Serbest Bölgesi, Bursa'nın en başarılı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. 1960'lı yıllarda Bursa OSB'nin kuruluş sürecinde de basında bu projeyi destekleyen neredeyse tek bir yazı yoktu. Bugün gelinen nokta ortada.' diye konuştu.

'BURSA VİZYONER ADIMLARLA BUGÜNKÜ KONUMUNA ULAŞTI'

Bursa'nın bugün 20 milyar dolarlık ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin öncü kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay, 'Bursa bugün bulunduğu konuma oturarak gelmedi. Risk alarak, cesur adımlar atarak ve aksiyon alarak bu noktaya ulaştı. 1889'da Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları BTSO'yu kurdu. 1961'de Bursa OSB'nin kuruluş kararı alındı. 1998'de BUSEB'in kuruluşu gerçekleştirildi. 2016'da ise TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve MESYEB gibi vizyoner projelerin kararları BTSO Meclisi'nde alındı. Bugün bizim görevimiz, bu vizyonun devamını sağlamak. Bursa'nın bugün ulaştığı seviyenin arkasında BTSO'nun ortaya koyduğu vizyon, iş dünyamızın kararlılığı ve cesur kararlar var. Şimdi bu anlayışı daha ileri taşımak zorundayız. Bursa'nın geleceğini şekillendirecek yeni adımları atmak ve bu vizyonu gelecek nesillere taşımak bizim sorumluluğumuz.' ifadelerini kullandı.

'KOBİ OSB HERKESİN İHTİYACINA CEVAP VERECEK'

TEKNOSAB KOBİ OSB projesi için 2022 yılında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile yapılan toplantının bir milat olduğunu ifade eden Başkan Burkay, 2025 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini, ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile proje onay süreçlerini tamamladıklarını aktardı. Projenin Bursa Valiliği koordinasyonunda ilerlediğini belirten Burkay, '2022 yılında talepte bulunan tüm firmalarımızın bilgileri mevcut. Yeni iş modelimizi bu veriler ışığında kurguladık. İşin matematiği tüm ihtiyaçları karşılayacak boyutta. Kimse merak etmesin, başvuran herkes projede yerini alacak.' dedi.

PLASTİK SEKTÖRÜNDE ÖNCELİK KOBİ OSB

Plastik sektörünün KOBİ OSB projesinin en önemli muhataplarından biri olduğunu ifade eden Burkay, 'Bu projeye en çok ihtiyacı olan sektörlerden biri sizlersiniz. Önümüzdeki 15 yılda Bursa'da bu ölçekte bir mekânsal planlama olmayacak. Büyümeyi ve yatırımı hedefleyen tüm KOBİ'lerimiz mutlaka başvurularını yapsın. Biz bu proje için Bursa-Ankara arasında mekik dokuduk. Şirketimde yapmadığım kadar toplantı yaptım. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım, şikâyette bulunmadım. Şikâyet eden insanın iş yapmaya niyeti yoktur. Biz Şubat ayında bu işi tamamladık. 3 bin 500 üretici, 3 bin 500 ticari alan olmak üzere toplam 7 bin KOBİ bu ekosistemde buluşacak. Yatırımcı değil, gerçek üreticiler ve ihtiyacı olan BTSO üyeleri faydalanacak.' dedi.

SEKTÖRÜ VE KENTİ İÇİN ÇALIŞAN ANLAYIŞ

BTSO için 'Burası dertliler topluluğu. Kendisi için değil, sektörü, şehri ve ülkesi için dertlenen insanların olduğu bir kurum.' tanımlamasını yapan Burkay, '14. Komite Çalışma Grubumuzda da bu anlayışla çalışan çok kıymetli isimler var. Sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda projeler üretecekler. Biz ekibimizle birlikte işimizin başındayız. KOBİ OSB birinci önceliğimiz, hayata geçireceğimiz ilk proje olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Plastik sektörümüz de kümelenme modeliyle buradaki yerini alacak.' ifadelerini kullandı.

14. Meslek Komitesi Çalışma Grubu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak, Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO Konsey Başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.