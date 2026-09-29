ORDU (İGFA) - Ordu'nun denizcilik potansiyelini güçlendirmek, kıyı alanlarının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve kentin denizle bütünleşen yapısını geleceğe taşımak amacıyla Atatürk Rıhtımı'nda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mevcut yapının güçlendirilmesi, iskele kapasitesinin geliştirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet alanlarının oluşturulmasını kapsayan çalışmalarla Atatürk Rıhtımı'nın işlevsel ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

UZUN YILLAR GÜVENLE KULLANILACAK

Çalışmalar kapsamında iskelenin uzatılan 140 metre yeni kısmında kazık ve döşeme imalatı tamamlanırken, mevcutta bulunan iskelenin güçlendirmesine yönelik çalışmalara geçildi.

Uzun yıllar güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 42 adet güçlendirme kazığı imalatı yapılıyor. Şu ana kadar 2 adet güçlendirme kazığının imalatı tamamlandı.

GÜMRÜK VE İDARE BİNASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yine yapımı sürdürülen gümrük ve idare binasında da çalışmalar planlanan aşamalar doğrultusunda ilerliyor. Binanın tuğla duvar imalatları tamamlanırken, yapının teknik altyapısını oluşturacak mekanik ve elektrik tesisatı çalışmalarına başlandı. Çatı imalatına geçilmesi için de hazırlıklar sürdürülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Atatürk Rıhtımı'nın daha güvenli, dayanıklı, işlevsel ve farklı denizcilik ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.