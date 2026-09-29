Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından belediyeye ait yaklaşık 150 dönümlük alanda aspir hasadı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Tarımsal üretimin sosyal belediyecilikle buluşmasının örnek ve model bir çalışma olduğunu belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin kendi arazilerinde ürettiği aspirlerden elde edilen yağların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi.

'HEM ÜRETİYOR HEM DE ÜRETTİKLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ'

Kocasinan Belediyesi'ne ait tarımsal üretime uygun arazilerde uzun yıllardır farklı ürünlerin yetiştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların bir yandan çiftçilere örnek olurken diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışına katkı sunduğunu söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak üretimi ve paylaşmayı birlikte büyüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Ekiyoruz, üretiyoruz, hasat ediyoruz ve ailelerimizle paylaşıyoruz. Geçmişten bu yana belediyemize ait tarımsal üretime uygun arazilerimizde farklı ürünler yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını Ar-Ge kapsamında gerçekleştirerek çiftçilerimize rol model oluyor, Kayseri'de farklı ürünlerin de yetiştirilebildiğini gösteriyoruz. Ancak burada gerçekleştirdiğimiz çalışmanın çok daha anlamlı bir yönü var. Yetiştirdiğimiz aspirleri hasat ettikten sonra yağını çıkarıyor ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Yani hem üretiyor hem de ürettiklerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' İfadelerine yer verdi.

'KENDİ KENDİNE YETEN BELEDİYE ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Kocasinan'ın her alanda üreten bir belediye olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretimin farklı ürünlerle çeşitlendirildiğinin altını çizerek, 'Kendi kendine yeten belediye anlayışıyla her alanda üretimi önceliyoruz. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri de kendi imkânlarımızla üretmeye gayret ediyoruz. Tarımsal üretim yapabildiğimiz arazilerimizde aspir başta olmak üzere fasulye, nohut, mercimek gibi farklı ürünlerin de ekimini gerçekleştiriyoruz. Hasat sonrasında elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşarak üretimin bereketini toplumumuzun farklı kesimleriyle buluşturuyoruz.' diye konuştu.

'ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR ZİNCİRİ TAMAMLIYORUZ'

Tarımsal üretimin yalnızca ekim ve hasattan ibaret olmadığını, elde edilen ürünlerin vatandaşlarla buluşturulmasının da önemli olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, aspir üretiminin bu anlayışın güzel bir örneği olduğuna değinerek, 'Aspirleri ekiyoruz, hasadını gerçekleştiriyoruz ve elde edilen aspirleri yağa dönüştürüyoruz. Ardından bu yağı ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Böylece üretimden tüketime kadar olan zinciri tamamlamış oluyoruz. Buradaki amacımız hem tarımsal üretimi teşvik etmek hem de şehrimizde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilebildiğini göstermek. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmak, 'kendi kendine yetebilen belediye' anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir.' şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Kocasinan'ımız için farklılıkları hayata geçirmeye, üretmeye ve ürettiklerimizi hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Anadolu'nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkaran tüm hemşehrilerimizin hasadının bereketli olmasını diliyorum.'

MUHTAR VE ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A TEŞEKKÜR

Aspir hasadının gerçekleştirildiği bölgede çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarı ve çiftçiler, tarımsal üretime verdiği destek ve hayata geçirdiği örnek çalışmalar dolayısıyla Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Tarımsal üretimin desteklenmesinin hem bölge çiftçileri hem de ihtiyaç sahibi aileler açısından önemli olduğunu belirten muhtar ve çiftçiler, belediyenin üretim ve sosyal destek çalışmalarını bir arada yürütmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TARIMSAL ÜRETİM SOSYAL BELEDİYECİLİKLE BULUŞUYOR

Kocasinan Belediyesi'nin tarımsal üretim çalışmaları, yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasına değil, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Aspirlerden elde edilen yemeklik yağlar, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Böylece belediyeye





ait tarım arazilerinde başlayan üretim süreci, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına kadar uzanan bir sosyal dayanışma zincirine dönüşüyor