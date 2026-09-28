Trevor Bithrey, 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Kanada Profesyonel Son Kullanıcı Pazarlama ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Chervon'a katıldı. Bithrey, bu görevinde CEO Joe Galli'ye bağlı olarak çalışacak.

ACCESS Newswire / NAPERVILLE, ILLINOIS (İGFA) - Bithrey, profesyonel elektrikli el aletleri sektöründe 25 yılı aşkın deneyimle Chervon'a katılıyor.

Giderek artan sorumluluklar üstlendiği görevlerinde hem DeWalt Canada hem de Milwaukee Canada işlerinin geliştirilmesinde önemli başarılar elde etti. Müşteri yönetimi, son kullanıcı pazarlaması, satış sonrası hizmetler ve son kullanıcı araştırmaları alanlarında etkileyici ve çok yönlü bir uzmanlığa sahip olan Bithrey, Kanada'da başarılı ekipler kurma ve yönetme konusunda da deneyim sahibi.

Bithrey ayrıca, yeni oluşturulan Chervon Küresel Son Kullanıcı Araştırmaları ve Şantiye Pazarlama Ekibi'nin bir parçası olacak ve doğrudan CEO Joe Galli'ye bağlı olarak çalışacak.

Bithrey'nin kariyeri DeWalt Canada'da başladı ve burada 2000-2007 yılları arasında çeşitli satış ve ürün yönetimi pozisyonlarında görev yaptı. Ardından 2007 yılında Milwaukee Canada'ya geçti ve 2023 yılına kadar burada çalıştı. Bu süre boyunca önemli liderlik görevlerinde yükselen Bithrey, 2020-2023 yılları arasında Milwaukee'de Son Kullanıcı Pazarlaması, Ürün Servisi ve Marka Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak Ansell Safety - Canada bünyesinde önemli dikey sektörlerde son kullanıcı pazarlama çalışmalarına liderlik etti.

Bithrey, Ontario, Thunder Bay'deki Lakehead University'den onur derecesiyle mezun oldu. Ayrıca 2023 TTI Breakthrough Leadership Programı'nı tamamladı.

Chervon CEO'su Joe Galli, 'Trevor'ın Kuzey Amerika liderlik ekibimize katılmasından dolayı son derece şanslıyız. Son kullanıcı araştırmaları, şantiye pazarlaması, satış sonrası hizmetler ve müşteri yönetimi alanlarındaki kapsamlı deneyiminin yanı sıra güçlü liderlik becerileri, onu Chervon'daki ilham verici ve yüksek performanslı son kullanıcı kültürümüz için mükemmel bir isim haline getiriyor' dedi.

Bithrey ise, 'Chervon'a katılmaktan büyük heyecan duyuyorum. Şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ve güçlü ürün geliştirme sistemi, önümüzdeki yıllarda heyecan verici büyüme seviyelerine ulaşmamız için bize son derece sağlam bir zemin hazırlıyor' dedi.

CHERVON HAKKINDA

Chervon North America, elektrikli el aletleri ve dış mekan güç ekipmanlarının (OPE) araştırma ve geliştirme, üretim, test, satış ve satış sonrası hizmetlerinde uzmanlaşmış küresel bir toplam çözüm sağlayıcısının parçasıdır.

Kullanıcı odaklı inovasyon anlayışıyla hareket eden şirket, küresel satış ve dağıtım ağlarıyla desteklenen entegre bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Chervon'un marka portföyünde EGO, FLEX, SKIL ve DEVON bulunuyor ve şirket dünya genelinde endüstriyel, profesyonel ve tüketici pazarlarına hizmet veriyor.

Daha İyi Aletler. Daha İyi Bir Dünya.

Chervon, sürekli inovasyon yoluyla dünya genelindeki kullanıcılara üstün ürünler sunmaya kararlıdır ve lityum iyon, akıllı ve dijital çağda, elektrikli el aletleri ve dış mekan güç ekipmanları (OPE) alanında küresel bir lider olmayı hedeflemektedir.

KAYNAK: Chervon