İSTANBUL (İGFA) - Güvenilir Ürün Platformu'nun, bakanlıklar ve ilgili kurumların desteğiyle düzenlediği 5. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, İstanbul'da yapıldı. Program, İstanbul Valisi Davut Gül ile protokol mensupları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 'Yerli ve Millî Kahramanlar' temasıyla düzenlenen zirvede, kaynakların verimli kullanımı, ekonomi ve finansman, ayrıca gıda israfının önlenmesi gibi başlıklar ele alındı.

GIDA İSRAFINA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü olarak kabul edilen 29 Eylül kapsamında düzenlenen atölyelerde ise uzman şefler, gıda israfını azaltmaya yönelik yaratıcı tariflerini paylaştı. Etkinliklerde ayrıca fonksiyonel gıdalara ilişkin farkındalık çalışmaları da yapıldı. Zirvenin, yerli üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedefleniyor.