Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Meclis Toplantısı'nda 2026 bütçesi oy birliğiyle kabul edilirken, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2030 vizyonunu yüksek katma değer, teknoloji derinleşmesi, sürdürülebilir ihracat ve yeşil dönüşüm ekseninde açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2025 yılı değerlendirmeleri yapıldı, 2026 yılı hedef ve beklentileri paylaşıldı ve BTSO'nun 2026 bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, 2013'ten bu yana gerçekleştirilen makro projeler ve ekonomik birikimin Bursa'yı yeni bir kulvara taşıdığını vurguladı. Burkay, 'Elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle şimdi 2030 Vizyonumuzu; yüksek katma değer, teknolojide derinleşme, ihracatta sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm ekseninde daha güçlü bir gelecek hedefi olarak şekillendiriyoruz' dedi.

Burkay, 2025 yılı boyunca meslek komitelerinin yaklaşık 900 toplantı gerçekleştirdiğini ve bu toplantılardan 600'ün üzerinde karar çıktığını aktararak, Nefes Kredisi, döviz dönüşüm destekleri ve vergi düzenlemeleri gibi birçok girişimde BTSO'nun etkili rol oynadığını belirtti.

TEKNOSAB VE YÜKSEK TEKNOLOJİ HAMLESİ

Sanayide yüksek katma değer ve rekabet gücünün önemine dikkat çeken Burkay, Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB'ın dört yıl gibi kısa sürede altyapısını tamamladığını ve 19 firmanın üretime başladığını açıkladı. TEKNOSAB'da istihdam edilen kişi sayısının yeni fabrikaların açılmasıyla 10 bine ulaşması öngörülüyor. Ayrıca Lojistik Teknopark projesinin temelinin 2026'nın ilk çeyreğinde atılacağı bildirildi.

Başkan Burkay, BTSO'nun bugüne kadar 250'den fazla yurt dışı fuarına imza attığını ve 8 bini aşkın üyenin alıcılarla buluşturulduğunu ifade etti. Savunma sanayi ve ev tekstili gibi alanlarda uluslararası fuar organizasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Burkay, UR-GE projeleri, alım heyetleri ve kümelenme çalışmalarıyla 1.700'e yakın firmanın yeni pazarlara açıldığını aktardı. İnsan kaynağı dönüşümüne dikkat çeken Burkay, BTSO Akademi, BUTGEM ve MESYEB ile eğitim çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BURSA BUSİNESS SCHOOL VE GUHEM İLE GELECEĞE YATIRIM

Uludağ'da hayata geçirilen Bursa Business School ve GUHEM projelerinin, iş dünyası dönüşümünde ve geleceğin insan kaynağının yetiştirilmesinde kritik rol oynadığını söyleyen Burkay, projenin Uludağ'ı eğitim ve kongre turizminin merkezi haline getireceğini vurguladı.

2030 VİZYONU VE ŞEHİR FONU

Burkay, 2030 vizyonunu yüksek katma değer, teknoloji derinleşmesi, sürdürülebilir ihracat ve yeşil dönüşüm ekseninde şekillendirdiklerini belirterek, 'Bursa'yı yalnızca bugünün değil, yarının dünyasında da söz sahibi bir üretim, ticaret ve inovasyon merkezi haline getirecek projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi. Şehir Fonu ve Dijital Dönüşüm Merkezi ile yeni nesil yatırımların önünün açılacağı bilgisini paylaşan Burkay, mekânsal planlama ve KOBİ OSB projelerinin de önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddeleri olacağını kaydetti.