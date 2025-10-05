Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı. Tebliğin 6. maddesindeki süre, 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2027'ye uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 6 Ocak 2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklikle, elektronik imza süreçlerine ilişkin teknik kriterlerin geçerlilik süresi iki yıl uzatılarak 31 Aralık 2027'ye çekildi.