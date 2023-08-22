Boy uzunluğu, hem genetik sebeplerle beraber getirdiğimiz hem de çocukluk ve ergenlik çağında yaşanmış olan büyüme geriliği, beslenme yetersizliği başta olmak üzere pek çok sebeplerle tamamlanmamış olabilir; ancak şimdi tıp alanında gelişen teknolojiyle birlikte bunları bertaraf etmek ve kişinin boyunu 10-15 cm kadar uzatmak mümkün.

Üstelik kişinin boyunun uzaması, sosyal iletişimdeki gücüne ve kişisel özgüvenine de katkı sağladığı için hayattaki başarı oranı da olumlu etkilenmektedir.



Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden, Doç. Dr. Sinan Karaca ‘boy uzatma operasyonlarında son teknoloji Precice sistemi’ni anlattı

Boy uzatma işlemlerinde son teknolojilerden biri olan Precice sistemi bir ortopedik cerrahi yöntemdir. Bu ileri uzuv uzatma sistemi, boyuyla ilgili sorunu olan bireylere hayatlarını kökten değiştirecek bir imkân sunuyor.

Boy Uzatma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Bu işlemde, bir cerrah tarafından kemiklerin içine bir intramedüller çivi yerleştiriliyor ve bu çivi bir uzaktan kumanda cihazıyla cerrah tarafından yönetilerek kemikleri kademeli olarak uzatıyor. Bununla birlikte, bu sürecin asıl gizemi vücudun doğal iyileşme mekanizmasında yatıyor. Kemikler uzadıkça aradaki boşluklar, vücut tarafından yeni kemik dokusu oluşumuyla dolduruluyor. Bir yandan da bu süreç, insan vücudunun mükemmelliğini gözler önüne seriyor.

Hayatınızı Kökten Değiştiriyor...

Aslında bu boy uzatma işlemi kaderini değiştirmek isteyenlere bir umut ışığı yakıyor. Bu işlemi yaptıran bireylerin sosyal yaşamını da kökten değişiyor. Bu işlemden sonra kişilerin özgüvenleri artıyor, toplum içinde daha aktif ve ön planda olmaya başlıyorlar, hatta hayata bakış açıları bile değişiyor. Boy kısalığı sebebiyle sıkıntı yaşayan bireyler işlerinde ve sosyal hayatlarında daha başarılı, mutlu ve üretken kişilere dönüşüyorlar.



Bütün bu faydaların yanında tabii ki bu işlemin belli bir ön değerlendirme aşaması da bulunuyor. Boy uzatma işlemi yaptırmak isteyen kişiler öncesinde detaylı bir kontrolden geçiriliyorlar. Eğer aday bu işlem için bütün şartları sağlıyorsa operasyon, uzman bir ortopedik cerrah tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Hepimizin hayatında bedensel ya da ruhsal olarak baş edemediği sorunları, hastalıkları olabiliyor. Bazılarımız bu sorunları genetiğinde taşıyor, bazılarımız ise sonrasında kimi talihsizlikler neticesinde bütün bu zorluklarla baş etmek zorunda kalıyor. Boy uzatma teknolojisinin her geçen gün daha da ileriye gitmesi, günümüzde böyle bir işlemin boy kısalığı sebebiyle çeşitli sıkıntılar yaşayan tüm bireylere çözüm sunabilmesi çok büyük bir fırsat...

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.