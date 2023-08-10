Özellikle yaz mevsiminde büyük artış gösteren sünnet törenleri aileleri ve dostları bir araya getirirken, artan sıcaklar ailelerin kafasında yazın sünnet yaptırmakla ilgili birçok soru işaretine de yol açıyor.

Kutlama ve törenlerin yazın yapılmasından çok; sünnet operasyonlarının yazın yapılması ve sünnet çocuğunun denize havuza girmesiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenler acaba neler olmalı?

‘Sünnet yazın yapılır mı? Sünnetten sonra denize havuza girilebilir mi? Sünnette anestezi gerekli midir? Yaz sıcaklarında sünnet sonrası nelere dikkat edilmelidir?’ en çok merak edilen sorular arasında…

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Okumuş, ‘yazın yapılan sünnet operasyonları’ hakkında merak edilenleri anlattı

Sünnet, tıbbi zorunluluk sebepleriyle veya koruyucu amaçlarla gerçekleştirilebilen bir işlem olsa da, hem ülkemizde hem de dünyada sünnet daha çok dini sebeplerle uygulanır. Ayrıca bu işlem yasal olarak sadece doktorlar tarafından yapılabilmektedir. Sünneti yapacak kişinin farklı yöntemler konusunda bilgili ve deneyim sahibi bir hekim, tercihen bir çocuk cerrahı veya çocuk üroloğu olması gerekir.

Sünnet, her yaşta yapılabilecek bir cerrahi operasyon olsa da, 2 ila 6 yaş arasında psikolojik gelişimi etkileyebileceği için psikiyatristler tarafından önerilmez. Genel olarak çocuk ne kadar küçükse yara iyileşmesi o kadar hızlıdır. Bu nedenle bebeklik dönemi uygun ve önerilen bir zamandır. Yenidoğan sünnetinin 3 önemli avantajı vardır; yara iyileşmesi çok hızlıdır, kanama ihtimali nerdeyse yok denecek kadar azdır ve bakımı kolaydır.

Sünnette anestezi gerekli midir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bebekler ağrı duymaz sözü doğru değildir. Bebekler ağrı duyarlar ve mutlaka anestezi yapmak gerekir. Bebeklik döneminde lokal anestezi tercih edilse de büyük çocuklarda genel anestezi tercihi daha doğru bir yaklaşım olur. Lokal anestezi ve genel anestezi arasında belirgin bir risk farkı da yoktur.

Sıcak havalar sünneti etkiler mi?

Sünnetin bilimsel olarak havalarla ilişkisini (yaz veya kış) açıklayacak bir veri yoktur; yani uygun bir şekilde yapılıp takip edildiğinde her mevsimde yapılabilir. Okula giden çocuklarda sünneti okulu aksatmadan, tatillerde yapmak uygun bir yaklaşımdır.

Sünnet öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Sünnet öncesi, çocuk doktor tarafından muayene edilmeli ve sünnete engel olacak bir durum veya bir hastalık olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kanamaya yol açacak ilaçlar bir hafta öncesinden kesilmelidir.

Sünnet sonrası denize havuza ne zaman girilebilir?

Yaz mevsiminde gerçekleştirilen sünnetlerde hepimizin en çok merak ettiklerinden biri çocuğun sünnet işleminden sonra denize ya da havuza rahatça girip giremeyeceği konusu. Çocuğunuzun sünnet işlemiyle ilgili doktorunuzun ayrıca bir önerisi yok ise genellikle bir hafta sonra denize ve havuza girilebilir.

Sünnet sonrası enfeksiyonlardan korunmak için nelere dikkat edilmelidir?

Her ne kadar sünnet enfeksiyonlarından korkulsa da, sünnet enfeksiyonu çok sık karşımıza çıkan bir durum değildir. Aile tarafından enfeksiyon olarak değerlendirilen bir çok durum da çoğu zaman enfeksiyon değildir. Bununla birlikte;

Çocuğunuzun aktif idrar yolu enfeksiyonu veya sünnet derisi ile ilgili bir enfeksiyonu varsa, enfeksiyon geçene kadar sünneti erteleyin.

Sünnetin uygun bir ortamda ve steril koşullarda yapılmasına özen gösterin.

Çocuğunuzun alt temizliğine dikkat edin. Bebekse sık bez değiştirin, kaka bulaşmış ise yıkayın.

Sık sık duş aldırın.

Lokal antibiyotikli merhemleri anlatıldığı şekilde kullanmaya özen gösterin.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye’de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi ve Onkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.