Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2025 yılında zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 65 ilde, 16 ürün için yüzde 20 ve üzeri hasarlı çiftçilere, girdi maliyetleri esas alınarak destek verilecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 65 ilde meydana gelen zirai don olaylarında, 16 üründe yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı çiftçilere destek sağlanacak.

Ödemeler, hasar oranı ve alanı dikkate alınarak girdi maliyetlerini (1 Eylül 2024 - 13 Nisan 2025 arası) karşılayacak şekilde hesaplanacak.

Destek; Antep fıstığı, Armut, Ayva, Badem, Ceviz, Elma, Erik, Fındık, Kayısı, Kiraz, Limon, Mandalina, Portakal, Şeftali/nektarin, Üzüm ve Vişne ürünleri hasarlı çiftçilere verilecek.

Karar, özellikle Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Aksaray, Sivas, Erzurum, Erzincan, Tokat, Amasya, Yozgat, Malatya, Elazığ, Çorum gibi tarım yoğun illerdeki üreticilere nefes aldıracak.

Hatırlanacağı gibi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigortasız üreticilere de destek verileceğini belirtmişti. Başvurular, il/ilçe müdürlüklerine yapılacak.