Bostanlıspor’un 10 yaşında gelecek vaad eden muay thai sporcusu Mert Uyanıker, 26-31 Ağustos tarihlerinde Kars Sarıkamış'ta yapılacak olan Türkiye Çocuklar Muay Thai Şampiyonası’na Tayland'da hazırlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir’den Tayland'ın Phuket adasına uçakla 7853 kilometre olan yolu 10 saatte giden ve burada Tayland’ın en önemli muaythai kamp merkezinde çalışma yapan, iki de özel maça katılarak ringe çıkan Mert Uyanıker’in hedefi Türkiye şampiyonluğunu elde etmek.

Küçük yaşlarda merak sardığı spora Bostanlıspor antrenörü babası Aytaç Uyanıker’in teşviki ile başlayan ve kısa sürede ringlere alışan Mert, Tayland da yaptığı iki özel maçta berabere kaldı. Tüm hazırlıkların 26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak olan Türkiye Çocuklar Muaythai şampiyonası için olduğunu ifade eden Aytaç Uyanıker, “mert bu şampiyonaya katılacak ve yaş grubunda rakipsiz olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar spor salonunda bu sporu yaparak büyüdü. Hedefi profesyonel olup dünya çapında ses getirmek” dedi.

Şampiyonaya bir ay Tayland’ın Phuket adasındaki dünyanın en ünlü muay thai kamp eğitim merkezinde hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Aytaç Uyanıker, “hedef belli. Şaşacağını da tahmin etmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.