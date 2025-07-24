Bosna Hersekli öğrenciler, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde hem Bursa’yı tanıdı hem de sahipsiz hayvanlarla anlamlı bir gün geçirdi. Öğrenciler, köpekleri sevdi, kedileri kucakladı, güvercin uçurarak umut mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ile Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi arasında yürütülen öğrenci değişim programı kapsamında, 20 kişilik Bosnalı öğrenci grubu Osmangazi’yi ziyaret etti. JU OS Edhem Mulabdiç Ortaokulu’ndan gelen öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmenin yanı sıra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni de görme fırsatı buldu.

Programın ilk gününde Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni gezen öğrencilerin sonraki durağı, Osmangazi Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan hayvan barınağı oldu. Merkezde önce görevlilerle kısa bir tanışma toplantısı gerçekleştiren öğrenciler, barınakta verilen tedavi hizmetleri, hayvanların sahiplenme koşulları ve merkezdeki yaşam düzeni hakkında bilgi aldı.

Merkezdeki köpek ve kedilerle yakından ilgilenen öğrenciler, hayvanlarla vakit geçirerek unutulmaz anlar yaşadı. Barınakta güvercin uçuran öğrenciler, barış ve dostluk mesajı verdi. Ardından Macera Bursa’yı ziyaret eden öğrenciler, burada da doyasıya eğlendi.

“MUTLAKA TEKRAR GELMEK İSTİYORUM”

Bosnalı öğrencilerden Lamia Rakita ve Adna Kadriç, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayvanlarla vakit geçirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Lamina Rakita, “Burası çok güzel bir hayvan barınağı. Kedileri, köpekleri ve atları gördük. Bursa’yı da çok beğendim. Mutlaka tekrar gelmek istiyorum” dedi. 7’nci sınıf öğrencisi Adna Kadriç ise “Bursa’ya geldik. Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni ziyaret ettik ve bugün de hayvan barınağına geldik. Güvercin uçurduk. Hayvanları da çok seviyorum. Kedileri ve köpekleri sevdik. Arkadaşlarımla da çok güzel vakit geçirdik, çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ziyaret kapsamında tercümanlık yapan Türkçe Öğretmeni Amela Kapiç de Osmangazi Belediyesi’ne misafirperverliği için teşekkür etti.

Beş gün sürecek ziyaret programı kapsamında öğrenciler, Gazi Tarım, Mudanya, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sukaypark, Botanik Park, Bursa Hayvanat Bahçesi gibi kentin önemli noktalarını da ziyaret edecek.