Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 9. kez düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası (WIW), Borsa İstanbul'da Gong Töreni'yle açıldı. IOSCO destekli etkinlik, 6-7 Ekim 2025'te 11 panel ve 45 konuşmacıyla finansal okuryazarlığı artırmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul'daki etkinlik, '5N1K' yaklaşımıyla finansal okuryazarlık, risk yönetimi, yapay zeka ve sürdürülebilir finans gibi konuları ele alacak. Açılış Gong Töreni'ne SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Başkanı Pamir Karagöz ev sahipliğinde, sektör temsilcileri katıldı.

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasalarının sürdürülebilirlik, yapay zeka ve kripto varlıklar gibi trendlerle dönüştüğünü belirterek, 'Yeşil finansman araçlarında önemli düzenlemeler yaptık. Bireysel yatırımcı sayımız 11 milyon, pay senedi bakiyeli 6,4 milyon. Finansal okuryazarlık için 22 Mayıs'ı gün ilan ettik; 0-6 yaş çocuklardan ev hanımlarına kadar eğitimler düzenliyoruz.' dedi. Gönül, yatırımcılara uzun vadeli bakış önerdi.

TSPB BAŞKANI KARAGÖZ: 'YATIRIMCI SAYISI REKOR KIRDI'

TSPB Başkanı Pamir Karagöz, pandeminin sermaye piyasalarını dönüştürdüğünü vurguladı.

2019 yılında 1,2 milyon olan bireysel pay senedi yatırımcı sayısı 6,4 milyona ulaştığını belirten Karagöz, 'Kadın oranı yüzde 23'ten yüzde 35'e, 40 yaş altı oranı yüzde 27'den yüzde 48'e yükseldi. Portföy yönetim şirketlerinin fonları 10 trilyon TL'ye çıktı' dedi. Karagöz, sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı SPK, TSPB ve lisanslı kurumlar dışında tavsiyelere itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Etkinlikte, 'Yatırımın Yönü: Riskten Fırsata', 'Yapay Zeka ile Yatırım Dolandırıcılığı' ve 'Yeşil Kuğular: İklim Riskleri' gibi 11 panelde 45 konuşmacı yer alacağı öğrenildi.