İstanbul Maltepe Belediyesi, 2026 yılı asfalt serim programı kapsamında yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Altayçeşme Mahallesi Kiraz Sokak'ta başlayan asfalt serim çalışmaları, ihtiyaç önceliğine göre ilçenin 18 mahallesine yayılması planlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına Altayçeşme Mahallesi'nden devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı asfalt serim programı kapsamında Kiraz Sokak'ta kapsamlı yenileme çalışmalarına hızla başladı.

İlk etapta yolun mevcut zemini yenilenirken, sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar nedeniyle Kiraz Sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılırken, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için alternatif güzergahlar devreye alındı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, asfalt yenileme ve yol bakım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtti.

İlçenin 18 mahallesini kapsayan çalışma planında, Maltepe sakinlerinden gelen talepler ile yol durumuna ilişkin teknik değerlendirmeler dikkate alınarak ihtiyaç ve aciliyet sıralaması yapıldığı ifade edildi.