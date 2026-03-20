Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde BUSKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Ramazan Bayramının ilk gününde görevlerinin başında olan BUSKİ personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, çağrı merkezini de ziyaret ederek vatandaşlardan gelen aramaları yanıtladı. Talepleri dinleyen ve ilgili ekiplere yönlendirmelerde bulunan Başkan Bozbey, Bursalıların bayramını da tebrik etti.



'BU BÜYÜK AİLEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Personelle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, belediye hizmetlerinin arkasındaki emeğe dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaşam standardını yükseltmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Başkan Bozbey, 'Çalışanların daha iyi koşullarda çalışabilmesini önemsiyoruz. 15 bin çalışanımızla bizler büyük bir aileyiz. Üst yönetimden temizlikçisine kadar tüm çalışma arkadaşlarımız bizim için eşit değeri sahiptir. Sevincimizi veya acılarımızı hep birlikte paylaşabilmeliyiz. Bu değerli ve büyük aileye sahip çıkmalıyız' dedi.