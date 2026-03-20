Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin, Ülper Köyü'nde yapımına başlanan Canlı Hayvan Pazarı proje alanında incelemelerde bulunmasının ardından çalışmalara hız verildi.

ÇORUM (İGFA) - Şehir için önemli bir eksikliği gidermesi hedeflenen proje kapsamında modern ve düzenli bir satış alanı oluşturulacak. Kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan Canlı Hayvan Pazarı'nın, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Proje sayesinde üreticiler ve vatandaşlar daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilecek.

İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Köse, projenin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. Köse, Giresun'a değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Canlı Hayvan Pazarı'nın tamamlanmasıyla birlikte hem üreticilerin hem de alıcıların önemli bir ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Köse, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülerek projenin kısa süre içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.