Bornova Belediyesi ve ADD Bornova Şubesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yılında düzenlenen etkinlikle andı. Başkan Ömer Eşki, 'Daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek zorundayız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Araştırmacı gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Bornova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma programı, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karanfilli anma ve müzik dinletisi ile başlayan etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Bornova Belediyesi'nin minik müzik kursiyerlerinden oluşan orkestra bir dinleti sundu, Ege Asiltürk ise Mumcu'nun 'Sesleniş' şiirini seslendirdi. Başkan Ömer Eşki, konuşmasında Mumcu'nun suikastının kendisinde bıraktığı derin etkiyi anlatarak, genç kuşakların umudunu kaybetmemesi gerektiğine vurgu yaparak, 'Biz ilerlemek ve aydınlanmak zorundayız. Daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek, adalete sahip çıkmak ve Atatürkçü olmak zorundayız. Yaşasın Kemalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye.' dedi.

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, Mumcu'nun mücadelesinin bugün de sürdüğünü belirterek, 'Bu bir anma değil, kararlılık ilanıdır. Uğur Mumcu'nun kalemi bugün bizim ellerimizdedir. Susmak ve boyun eğmek asıl tehlikedir' dedi. Etkinlikte düzenlenen panelde Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Mumcu'nun laik, demokrat ve Atatürkçü bir gazeteci olduğunu belirterek, 'Uğur Mumcu, karanlık odaklara karşı mücadele ettiği için katledilmiştir. Cumhuriyete, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmak hepimizin görevidir.' dedi.

Etkinlik, Mumcu'nun fotoğrafına kırmızı karanfiller bırakılması ve katılımcılarla birlikte yapılan dualarla sona erdi.