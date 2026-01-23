1900'lü yıllarda bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla tebhirhane olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise uzun yıllar gasilhane olarak kullanılan tarihi yapılar, İzmir'de yaşanabilecek afetlere karşı kritik bir rol üstleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rezerv morg alanı olarak korunan alanın çevresi ise ambulans ve Evde Bakım hizmetleri araçlarının her gün yola çıktığı önemli bir sağlık durağı olma özelliğini sürdürüyor.

Konak Tepecik Mahallesi'nde yer alan tarihi gasilhane binaları, kentin sağlık tarihine ışık tutuyor. 1900'lü yıllarda tebhirhane olarak kullanılan yapılar, o dönem bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla giysilerin dezenfekte edildiği alanlar olarak hizmet veriyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gasilhaneye dönüştürülerek 40 yıldan uzun süre İzmir'in en büyük gasilhanesi olarak çalışan yapılar, günümüzde olası bir afet durumunda ihtiyacı karşılaması için rezerv bir morg alanı olarak kullanmak üzere hazır tutuluyor. Binaların çevresindeki alan ise Eşrefpaşa Hastanesi'nin ambulansları ve Evde Bakım Birimi araçlarının her gün kentin dört bir noktasına hizmet ulaştırmak için yola çıktığı bir 'sağlık durağı' olma özelliğini taşıyor. Tarihi binaların bitişiğinde bulunan Eşrefpaşa Hastanesi'ne ait bir diğer yapı ise hem ambulans servisi hizmetinin çağrı merkezi hem de personelin malzemelerini koyduğu ve dinlendiği bir alan olarak kullanılıyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, 'Burası, İzmir'in sağlık tarihi için çok önemli olan, korunması ve yaşatılması gereken bir alan' diyor.

'REZERV ALANI OLARAK KORUMA ALTINDA TUTUYORUZ'

1900'lü yıllarda tebhirhane olarak kullanıldığı bilinen yapılara ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Başak Bayram, 'İzmir bir liman kenti ve özellikle 1900'lü yıllarda bulaşıcı hastalıklar önemli bir sorundu. Bu binalar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, halk sağlığı açısından önemli bir görev almış mimari yapılardır. Bu alanlar giysilerin dezenfeksiyonu gibi amaçlar için kullanılırdı. Sonraki yıllarda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından gasilhaneye dönüştürüldü ve 40 yıldan uzun süre İzmir'in en büyük gasilhanesi olarak hizmet verdi. Yapı içinde iki adet de morg bulunuyor. Ülkemizde yaşanan büyük afetler, morgların çok önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Gasilhane ve morglar, hastanemiz tarafından sürekli hazır tutuluyor. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Zeytinlik hizmet binamızda yeni gasilhaneler açtı ve aktif olarak hizmet veriyor. Biz de Eşrefpaşa Hastanesi olarak bu alanı bir rezerv alanı olarak koruma altında tutuyoruz' bilgisini verdi.

Binaları çevreleyen dış alan ise birden fazla alanda hizmet veriyor. Bunlardan biri de geçen yıl Eşrefpaşa Hastanesi tarafından kurulan Ambulans Birimi. Dördü Acil Yardım Ambulansı, dördü Nakil Ambulansı olmak üzere toplam sekiz ambulans ile halka 24 saat hizmet veriliyor. Ambulans servisi ile bir yıldan kısa bir süre içinde 1600'den fazla müdahalede bulunulduğuna dikkat çeken Bayram, 'Ayrıca Evde Bakım Birimi olarak Tire'den Dikili'ye kadar şehrimizin dört bir yanında hizmet veriyoruz. 28 ile 32 arasında aracımız, her gün hem gasilhane binalarının bulunduğu bu bahçeden hem de hastanemizin bir diğer noktası olan otoparkından yola çıkarak hizmet ulaştırıyor' ifadelerini kullandı.

AMBULANS ÇAĞRI MERKEZİ HİZMET VERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile düzenlediği proje kapsamında kadın üreme sağlığı konusunda halka bilgilendirici faaliyetlerini gasilhane binalarında yaptığını kaydeden Bayram, 'Gasilhane binalarımızın yer aldığı alanda bulunan bir diğer yapımızda ise ambulans ihtiyacı için çağrı merkezimiz yer alıyor. Bu alanda personelin dinlenme ve malzeme bulundurma bölümleri de bulunuyor. Binada halkımıza eğitim faaliyetleri düzenlemeyi ve bazı idari birimlerimiz için alanlar oluşturmayı planlıyoruz' dedi.