Bornova Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla hazırladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı tüm müdürlüklere tanıttı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen sunumla tüm belediye müdürlüklerine tanıtıldı. Sunumda, planın önemi, hedefleri, uygulanacak faaliyet alanları ve önümüzdeki süreçte yapılacak ortak çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca bir hedef değil, Bornova Belediyesi’nin tüm faaliyet alanlarında temel bir yaklaşım olması amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda tüm birimlerin çalışmalarına eşitlik perspektifi entegre edilecek. Böylece Bornova’da eşitlik, yalnızca projelerde değil, kurum kültürünün tamamında yaşatılacak ve ilçede ana akım bir politika haline getirilecek.

Eşitliğin demokrasi ve adaletin temel şartı olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, " Bornova’da kadınların, çocukların, gençlerin ve tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yaşamı kurmak için kararlıyız. Yerel Eşitlik Eylem Planı, bu anlayışla attığımız somut bir adımdır. Eşitlik artık Bornova Belediyesi'nin yalnızca bir projesi değil, çalışma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Hep birlikte, daha adil ve kapsayıcı bir Bornova’yı inşa edeceğiz" diye konuştu.