İzmir'in Bornova ilçesinde muhtarlar Akademisi kapsamında muhtarlara sosyal medya ve dijital iletişim eğitimi verildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kaymakamlığı, Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hazırlanan 'Bornova Muhtarlar Akademisi (Bornova İlçesi Muhtarlığına Yönelik Katılımcı / Kapsayıcı Yönetim Anlayışı ve İletişim Eğitimi)' kapsamında muhtarlara yönelik eğitim programı devam ediyor.

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda muhtarlara 'Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim' başlıklı eğitim verildi. Eğitimi, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Simge Gökbayrak Yelken sundu.

Eğitimde muhtarlara sosyal medya platformlarının doğru ve etkili kullanımı, kriz dönemlerinde dijital iletişim, kamu kurumları ile vatandaş arasındaki iletişimin sosyal medya üzerinden nasıl güçlendirilebileceği gibi konular anlatıldı. Dr. Öğr. Gör. Simge Gökbayrak, dijital iletişimin yalnızca teknoloji kullanımı olmadığını vurgulayarak, yeni medyada doğru iletişimin önemine dikkat çekti. Gökbayrak, yeni medyanın sadece bir teknoloji değil; etkileşim, yaratıcılık ve toplumsal duyarlılıkla şekillenen bir iletişim alanı olduğunu, sosyal medya kullanımında doğru içerik üretimi, şeffaf iletişim ve güvenilir bilgi paylaşımının kamu yöneticileri için kritik bir rol oynadığını ifade etti.

6 AYLIK EĞİTİM PROGRAMI

2025 Kasım ayında başlayan 'Bornova Muhtarlar Akademisi' projesi kapsamında, muhtarların yerel yönetim süreçlerine daha etkin katılım sağlaması ve vatandaşla iletişimde dijital araçları daha verimli kullanması hedefleniyor. Proje, 25 Mart'ta gerçekleştirilecek 'Dijital Okur Yazarlık' eğitimi ile devam edecek. Eğitim programının Nisan ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.