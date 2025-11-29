Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Tokat–Sivas Memleket Günleri, Arnavutköy Şehir Parkı’nda yoğun katılımla başladı. Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel Tatlar, El Sanatları ve Renkli Gösteriler İlgi Çekiyor

Tokat ve Sivas’ın köklü kültürünü Arnavutköy’e taşıyan etkinlik alanında; halk oyunları, yöresel ürün stantları, el sanatları sergileri ve çeşitli ikramlarla dolu dolu bir atmosfer oluşturuldu. Tokat’ın pestili, kebabı, batıma ve Zile pekmezi; Sivas’ın kangal sucuğu, katmeri, madımak yemeği ve yöresel tatlıları kurulan stantlarda ziyaretçilerle buluşuyor. Vatandaşlar, üç gün boyunca hem Tokat hem de Sivas mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma ve yöresel ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

İsmail Erdem: “Belediyecilik Gönüllere Dokunmakla Taçlanır”

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Arnavutköy Belediyesi’nin sosyal ve kültürel belediyecilik alanında ortaya koyduğu vizyona dikkat çekerek Başkan Mustafa Candaroğlu’nu tebrik etti. Erdem konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu işler emek ister, insan sevgisi ister. Komşuluk bağlarını güçlendirmek, muhabbeti büyütmek ister. Buradaki bu güzel atmosferi hazırlayan, alanı hemşehrilerimizin buluşmasına açan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Altyapı yaparız, fiziki yatırımlar yaparız; onlar zaten olacak. Ancak gönüller birleşmeden tek kanatlı kuş uçmaz misali, belediyecilik sadece fiziki hizmetlerden ibaret değildir. Sosyal ve kültürel faaliyetler belediyecilik hizmetlerini taçlandırıyor. Genç ve vizyon sahibi Başkanımızın Arnavutköy’ü daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum.”

Candaroğlu: “Gönül Kazanmak En Büyük Hizmettir”

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, konuşmasında Tokat ve Sivas kültürlerinin Anadolu’nun kadim mirasını temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizim burada oluşumuzun temelinde gönül kazanma anlayışı var. Kalplere dokunmak, muhabbeti büyütmek bizim yegane hedefimiz. Tokat’ın ve Sivas’ın insanı üretkenliğiyle, misafirperverliğiyle, yiğitliğiyle gönlümüzde müstesna bir yere sahiptir. Tokat’ta başlayan bir türkü Sivas’ta tamamlanır; çünkü bu iki kadim memleket aynı sevdanın, aynı irfanın, aynı gönül dünyasının temsilcisidir.

Bugün burada gördüğümüz birliktelik; sofraların beraber kurulduğu, sevinçlerin beraber paylaşıldığı, misafirin baş tacı edildiği o büyük kültürümüzün canlı bir yansımasıdır. Tokat’ın gönül erlerinden Gazi Osman Paşa’dan, Sivas’ın büyük ozanı Aşık Veysel’e ve Pir Sultan Abdal’a uzanan bu köklü tarih bize aslında şunu hatırlatıyor: Birlik oldukça güçlenir, muhabbet oldukça artar, gönüller birleştiğinde aşılmaz hiçbir engel kalmaz.

Biz de Arnavutköy’de tam olarak bunu yapıyoruz. Kültürümüzü yaşatan, şehirlerimizi buluşturan, hemşehrilerimizi kaynaştıran bu programlarla ilçemizin sosyal dokusunu güçlendiriyoruz. İnşallah bu kardeşlik iklimi sadece bu üç güne değil, hayatımızın her anına yayılsın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Etkinlikte Belediye Başkanı Candaroğlu tarafından vatandaşlara ücretsiz pide ikramı da yapıldı.

Ahmet Yılmaz: “Bu Güzel Ev Sahipliği İçin Arnavutköy Belediyesi’ne Teşekkür Ediyoruz”

Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz da konuşmasında, “Bu güzellikleri bize yaşatan, tevazusuyla, samimiyetiyle gönüllere dokunan Arnavutköy’ümüzün Belediye Başkanı Sayın Mustafa Candaroğlu’na şahsım ve konfederasyonumuz adına yürekten teşekkür ediyorum. Arnavutköy’ün yeniden mimarı olan Başkanımıza ‘iyi ki varsınız’ diyoruz. Tokat ve Sivas kültürünün burada en güzel şekilde yaşatılmasına vesile olan bu güçlü ev sahipliği için minnettarız.” dedi.

İlyas Yalçıntaş Konseriyle Coşku Doruktaydı

Programın ilk günü sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz bir konser verdi. Tokat–Sivas Memleket Günleri boyunca farklı sanatçılar sahne alacak ve etkinlik üç gün süresince müzik, kültür ve eğlenceyle devam edecek.

Etkinlik Üç Gün Boyunca Arnavutköy Şehir Parkı’nda Sürecek

Tokat–Sivas Memleket Günleri, pazar akşamına kadar Arnavutköy Şehir Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Yöresel lezzetler, sahne gösterileri ve kültürel etkinlikler tüm İstanbulluları bekliyo