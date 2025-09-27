Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği Kitap Günleri, Grup İlyada konseri ve Sunay Akın’ın demokrasi ve dil vurgusu yaptığı söyleşiyle başladı. Açılışta konuşan Başkan Ömer Eşki, etkinliğin mütevaziliğini koruyarak kitapla insanları buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin bu yıl 6. kez düzenlediği, Türkiye’nin alanında en geniş katılımlı organizasyonlarından biri olan Kitap Günleri başladı. 5 Ekim’e kadar sürecek etkinlikler, Homeros Sahnesi’nde Grup İlyada konseri ile açıldı. İlk günün konuğu ise ünlü şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın oldu.

“Demokrasi farklı enstrümanların uyumudur”

“İki Kitap Bir Heves” başlıklı söyleşide konuşan Sunay Akın, sanatla ve kitapla tanışma hikâyesinden yola çıkarak demokrasiye dair önemli mesajlar verdi: “Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir. Bizleri güçlü kılacak olan herkesin farklı düşünebilmesidir. Demokrasi farklı enstrümanlarla kurulan en güzel orkestradır. O yüzden seçip Ankara’ya gönderdiklerimizin nota bilmesi gerekiyor. Kitap bizi güneş gibi aydınlatır, gölgeleri ortadan kaldırır.”

Akın, ayrıca dilin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Demokrasi bir toplumun gündelik hayatta kullandığı sözcük sayısıyla ölçülür. Ortalama 1.500–2.000 sözcük olması gerekirken, ülkemizde bu sayı 600’ün altına düşmüştür. Atatürk, Türkçe ibadetten söz ederken meselesi din değil dildi. Bunu anlamak gerekiyor.”

Başkan Eşki: “Bu organizasyonda büyük emek var”

Söyleşi öncesinde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sunay Akın’a günün anısına Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Hektor üçlemesi heykellerinin minyatürlerini ve mini Homeros Heykeli hediye etti.

Açılışta konuşan Başkan Eşki, Kitap Günleri’nin kendileri için özel bir anlamı olduğunu vurguladı: “Bu etkinliğe kimseyi dışarıdan müdahale ettirmedik. Çünkü bu organizasyonun temeli, yıllar önce eşim ve arkadaşlarının yayınevlerini tek tek dolaşarak Bornova’da böyle bir buluşmayı hayal etmesiyle atıldı. Amacımız insanı kitapla, bilgiyle, hikâyelerle buluşturmak. Çünkü şiddetin ve tüm çirkinliklerin temelinde kültür boşluğu ve cehalet var. İnsanları bundan arındıracak en güçlü araç kitap.”

Eşki ayrıca, Türk Dil Bayramı’na da dikkat çekerek, “Mustafa Kemal’in özgürlükten sonra Türkiye’ye en büyük armağanlarından biri Türkçenin arileşmesi ve halkla meclisin aynı dili konuşmasıdır. Bugün, demokrasinin, edebiyatın ve şiirin simge ismi Sunay Akın’ı Bornovalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerel yazarlar, çocuklar ve atölyeler

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut, organizasyonun temel amacını: “Kitap Günleri, özellikle yerelde kendini tanıtma fırsatı bulamamış yazar ve şairleri öncü yayınevleri ve yazarlarla buluşturmak, Bornovalılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenleniyor.” sözleriyle açıkladı.

Etkinliğin ilk gününde Odysseia Sahnesi’nde Ayşenur Arslan, Esra Odman İyier, Hatice Eğilmez Kaya, Hülya Soyşekerci, Ferda İzbudak Akıncı, Gizem Çetinkol, Gamze Yayık, Kamer Yıldız Ok, Aysel Karaca ve Berrin Yelkenbiçer okurlarla buluştu. Sahne İlyada’da ise çocuklara yönelik kitap okuma, kitap ayracı yapımı ve resim atölyeleri düzenlendi.

İlber Ortaylı 27 Eylül’de Bornova’da

6. Kitap Günleri boyunca 63 yayınevi ve 463 yazar Bornovalılarla bir araya gelecek. Program kapsamında; 27 Eylül Cumartesi saat 19.00’da Prof. Dr. İlber Ortaylı onur konuğu olarak, aynı gün İlyas Salman, 28 Eylül’de Cihat E. Çiçek ve Buket Uzuner, 30 Eylül’de Arzu Erkan, 1 Ekim’de Barış İnve ve Y. Bekir Yurdakul, 3 Ekim’de Deniz Erbulak ve Banu Köstem, 4 Ekim’de Tamer Levent, Fatih Cem Gülbent, Pelin Batu ve Haluk Çetin, 5 Ekim de ise Yusuf Kurt okurlarıyla buluşacak.

10 gün boyunca söyleşi, panel, konferans, açık oturum, şiir ve masal dinletisi, çocuk atölyeleri, pilates ve yoga gibi etkinlikler Bornovalıları bekliyor