Bornova Kent Söyleşileri'nin Mart ayı konuğu Yusuf Alper oldu; etkinlik müzik dinletisi ve şiir okumalarıyla başladı. Söyleşide Alper, şiirin kalıplara sığmayacağını vurgulayarak İkinci Yeni'den psikanalize uzanan şiir anlayışını ve edebiyat dünyasına dair görüşlerini paylaştı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde her ay Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen Bornova Kent Söyleşileri'nin Mart ayı konuğu, şair ve psikiyatri profesörü Yusuf Alper oldu. Atila Er ve İbrahim Aktaş tarafından hazırlanan program, edebiyat ve düşünce dünyasını bir araya getirdi.

Etkinlik, Ece Şerbetman ve Sinan Kurşun ikilisinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından şairler Zerrin Keskin ve Hatice Eğilmez Kaya şiirlerini okuyarak geceye edebi bir derinlik kattı. Programın açılışında Hidayet Karakuş'un '2026 Dünya Şiir Günü Bildirgesi'ni okuyan İbrahim Aktaş, şiirin evrensel gücüne dikkat çekti.

'ŞİİR KALIPLARA SIĞMAZ'

Atila Er'in kolaylaştırıcılığında gerçekleşen söyleşide Yusuf Alper, şiir serüvenine İkinci Yeni akımıyla başladığını belirterek, Behçet Necatigil ile şiirsel dil akrabalığı hissettiğini ifade etti. Şiirin belirli kalıplara sığdırılamayacağını vurgulayan Alper, şiiri 'imgesel, akıcı, lirik ve duyumsatan metinler' olarak tanımladı.

Alper, Nâzım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Cemal Süreya ve Enver Ercan'ın da aralarında bulunduğu sekiz şairin şiirlerinin psikanaliz kitaplarını yazdığını dile getirdi.

'Umutla Sevgili, Hüzünle Evli Şair' olarak tanındığını söyleyen Yusuf Alper, son kitabı *'İki Sen Arasında'*dan 'Ot' ve 'Üşüyorum' şiirlerini; diğer kitaplarından ise 'Yolda' ve 'Beyaza' şiirlerini okudu. Ayrıca Cemal Süreya ile tanışmasına dair anılarını paylaşarak dinleyicilere duygusal anlar yaşattı. Söyleşide şiir ödülleri ve festivaller üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yusuf Alper, edebiyat dünyasına dair önemli tespitler yaptı.