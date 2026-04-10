İZMİR (İGFA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile 3 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Bornova Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ömer Eşki ve ilgili birim müdürlerinin yürütülen hukuki süreç kapsamında ifade işlemlerinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 'Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla Bornova için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız' ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen A.A.'nın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı iddialarını ihbar kabul ettiği aktarılmış, iddiaları dayanak yapan savcılık, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte 3 belediye yetkilisi hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatmıştı.