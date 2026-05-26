Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı videomesajda Kurban Bayramı'nın manevi anlamına dikkat çekerek kardeşlik, barış ve dayanışma vurgusu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir videomesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda Erdoğan, 'Aziz milletim, sevgili kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bayramın manevi atmosferine değinen Erdoğan, kurban ibadetinin yakınlaşma ve dayanışma anlamına geldiğini belirterek, 'Şayet muhabbet ve diğergamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır' dedi.

Mesajında Gazze'ye ve gönül coğrafyasına da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze başta olmak üzere bu bayramı hüzünle karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum' sözleriyle dayanışma vurgusu yaptı.

Erdoğan ayrıca bölgedeki savaş ve krizlere dikkat çekerek İsrail'in işgal ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürdüğünü, bunun enerji, tarım, ticaret ve güvenlik gibi birçok alanda olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte istikrar adası olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, savunma sanayisi ve ihracattaki gelişmelere dikkat çekti.

'Sapa sağlam, hızla yola devam ediyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan 'Terörsüz Türkiye' süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır' ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, hac farizasını yerine getiren Müslümanların ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

