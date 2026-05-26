Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde olumsuz görüntülerin oluşmaması adına vatandaşları bilgilendiriyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organ ve sakatatlarının gelişigüzel çevreye atılmasının 'kist hidatik' olarak bilinen bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, kurban kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi organların kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini belirtti. Kistli organların hayvanlar tarafından tüketilmesiyle parazitin yayılabileceğine dikkat çeken yetkililer, bu durumun insan sağlığı açısından da risk oluşturabileceğini ifade etti.

SAKATATLAR AÇIKTA BIRAKILMAMALI

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Büyükşehir yetkilileri, bu tür organların poşetlenerek çöp bidonlarına atılmasının da doğru olmadığını belirtti. Yetkililer, sakatatların mümkünse imha edilmesi ya da koku sızdırmayacak şekilde açılan derin bir çukura gömülerek üzerinin kireçle kapatılması gerektiğini kaydetti.