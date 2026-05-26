Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sezon başlangıç tarihi 6 Haziran olmasına rağmen Kurban Bayramı'nın acıya dönmemesi için Karasu ve Kocaali sahillerinde hayat timlerinden nöbetçi birimler görevlendirildi. 5 farklı ekip ve 20 personel 27 Mayıs Çarşamba günü (bayramın birinci günü) nöbete başlayacak ve bayramın son gününe kadar sahillerde olacak. Ekipler, bayramda görevli alanlar dışında denize girilmemesi konusunda ilk uyarısını yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır acısız ve güzel bir yaz sezonu için Karadeniz sahillerinde hummalı bir çalışma yürütüyordu.

İtfaiye Dairesi Cankurtaran Timi'nin geçen sezonu pür dikkat nöbet tutarak 'sıfır kayıpla' geçirmesi, suyun içinde ve sahilde yapılan çalışmalar sayesinde mavi bayrakla buluşan Karasu ve Kocaali Sahilleri'nde bayram tedbiri alındı. Sezon görevine 6 Haziran'da başlayacak olan cankurtaran ekiplerinden 6 farklı ekip Kurban Bayramı'nın acıya dönüşmemesi için sahilde görevlendirildi.

BAYRAM NÖBETİ 1'NCİ GÜN BAŞLIYOR

Ekipler 27 Mayıs Çarşamba günü yani bayramın birinci günü göreve başlayarak bayram tatili bitimi olan 30 Mayıs Cumartesi günü mesai bitimine kadar sahillerde nöbet tutacak.

Buna göre liman bölgesi, kule 6, 7 ve 8 bölgesinde, cankurtaran merkezi önünde, 32 Evler'de, Akkum'da ve Kocaali Merkez de birer ekip olmak üzere 4 jet ve 20 personele görev verildi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, 'Güzel şehrimizde, Karadeniz'in incisi olan sahillerimizde ağız tadıyla, keyifli bir bayram geçirmek için tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bu kapsamda kuzey sahillerimizde sezon görevimiz öncesinde bayram nöbeti oluşturulmuştur ve cankurtaranlarımız tatil boyunca Karasu ile Kocaali bölgesinde görevlerinin başında olacaktır. Buruk bir bayram yaşamamak adına görevli bölgeler haricinde denize girilmemesi önemle rica ederiz. Tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı bayramlar dileriz' denildi.