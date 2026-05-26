Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında,'25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Afrika Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Duran, 'Afrika Günü'nü; kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe duyulan umudun güçlü bir sembolü olarak görüyoruz' diyerek Türkiye'nin Afrika halklarının yanında olduğunu vurguladı.

Duran, Türkiye'nin insani yardımdan kalkınma projelerine, diplomasiden eğitime kadar birçok alanda Afrika ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Afrika kıtasıyla ilişkilerini karşılıklı saygı, adalet ve gönül bağı ekseninde güçlendirmektedir.' dedi.