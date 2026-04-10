İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan 'uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden ortaya atılan 'uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı ve bunun yağışları etkilediği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, söz konusu iddiaların daha önce de yalanlandığı ve açık bir dezenformasyon örneği olduğu vurgulandı.

Görüntülerde yer alan izlerin, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve 'kuyruk izi' olarak bilinen doğal oluşumlar olduğu belirtilirken, bu izlerin uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla meydana geldiği ifade edildi. Atmosfer şartlarına bağlı olarak farklı görünümler alabilen bu izlerin bir süre sonra dağıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışı engellemek gibi bir etkisinin bulunmadığının altı çizildi.

Yetkililer, kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.