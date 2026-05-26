İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram yolculuklarına ilişkin yaptığı paylaşımda milyonlarca vatandaşın memleket yollarında olduğunu belirterek, huzur ve güven için tüm ekipleriyle sadaha olduklarını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram öncesi yollara çıkan vatandaşlara ilişkin dikkat çeken videolu mesaj paylaştı.

Milyonlarca kişinin ailesine, çocukluğunun geçtiği sokaklara ve uzun süredir görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleket yolunda olduğunu belirten Bakan Çiftçi, bayramların Türkiye'nin 'en büyük buluşma zamanı' olduğunu ifade etti. 'Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor; hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor' diyen Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ekiplerinin sahada görev başında olduğunu vurgulayarak, vatandaşların yolculuklarını huzur ve güven içerisinde tamamlayabilmesi için tüm birimlerle çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

