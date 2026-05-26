Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, tarihi yapının yalnızca restore edilmediğini, kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden İstanbul'a kazandırıldığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Bir asrı aşkın süredir Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olarak hizmet veren tarihi garın hafızasını koruyarak yeniden işlevlendirildiğini belirten Bakan Ersoy, projenin ulaşım fonksiyonunun yanı sıra kültür ve sanat odaklı yeni yaşam alanlarını da kapsadığını ifade etti. Restorasyon kapsamında kütüphaneler, sergi alanları, dijital müze noktaları, arkeoloji müzesi, arkeopark ve etkinlik alanlarının yer alacağını açıklayan Bakan Ersoy, Haydarpaşa'nın Anadolu Yakası'nın en önemli kültür merkezlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Çalışmaların özgün mimariye sadık kalınarak yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, yapıda kullanılan bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanan taş ocaklarının tekrar açıldığını ve aynı malzemelerin restorasyonda değerlendirildiğini belirtti. Bilim Kurulu eşliğinde sürdürülen proje ile deniz, kara ve demiryolu ulaşım akslarının kesişim noktasında bulunan tarihi alanın, kültür, sanat ve kamusal yaşamın yeni odak noktalarından biri olarak İstanbul'a kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

