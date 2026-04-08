Afyonkarahisar'ın köklü eğitim kurumlarından Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, akademik alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Abdülkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Muhasebe ve Finans Yönetimi Anabilim Dalı çatısı altında kurulan ve ilk kez 2023-2024 Akademik Yılı Güz Döneminde öğrenci kabul eden Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı, mezun vermeye devam ediyor.

Program kapsamında eğitim gören öğrenci Ümran Uysal, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kaynar Bilen'in yürüttüğü, 'BIST KOBİ Sanayi Endeksi Üzerinde Jeopolitik Risklerin ve Makro Ekonomik Değişkenlerin Etkisi' başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savundu.

Gerçekleştirilen tez savunmasının ardından Ümran Uysal, Finansal Ekonomi alanında 'Bilim Uzmanı' unvanını almaya hak kazandı.

Bolvadin'de akademik gelişime önemli katkılar sunan program, hem bilimsel üretimi artırmayı hem de finans alanında nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Başarılı tez çalışması, hem danışman akademisyenlerin hem de öğrencilerin özverili çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi yetkilileri, Finansal Ekonomi Programı'nın önümüzdeki yıllarda daha fazla bilim insanı yetiştirerek akademik dünyaya katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.