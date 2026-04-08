Bursa'da Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Bursa'nın fethinin 700. yılına ithafen hazırlanan 'Edebiyattan Sanata Yolculuk' sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kültür ve eğitim dünyasını buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nin hazırladığı ve Türkçe ile dil eğitiminde iyi örnek olarak sunulacak çalışma, bu yıl için bir sergiye dönüştürüldü. Nursel Çağlar Anadolu Lisesi öğrencileri, okudukları eserlerden etkilenerek kahramanları, mekanları ve dikkatlerini çeken sözleri resimlerine yansıttı.

Öğrencilerin tamamen kendi seçimleriyle şekillenen eserler, edebiyatın derinliğini görsel sanatlarla buluştururken; Bursa'ya özgü geleneksel sanat ve zanaat unsurlarıyla zenginleştirildi.

Sanatın uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen Nursel Çağlar Anadolu Lisesi Müdürü Hayrullah Duman, 'Atölyemiz kapsamında yürütülen iki ayrı çalışmadan ortaya çıkan birbirinden değerli eserler, bugün sizlerle buluşuyor. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte çok daha güzel çalışmalar ortaya çıkacak. Öğrencilerimizin gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına ve kendilerinden sonra gelen nesillere ilham kaynağı olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu imkanı bizlere sunan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Bildiri Yazarı ve Proje Koordinatörü Pervin Hazar da, 'Bursa sadece bir şehir değil; her sokağı tarih kokan, her köşesi bir medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir başkenttir. Orhan Gazi'nin emaneti olan bu kutlu şehir, o günden bugüne ilhamın ve sanatın beşiği olmayı sürdürmüştür. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi, işte o köklü mirastan aldığımız ilhamın, genç ve yetenekli ellerde yeniden hayat bulmuş en güzel yansımalarından biridir' açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan tuvalleri ilgiyle inceledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.