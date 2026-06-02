DENİZLİ (İGFA) - Sektördeki en son teknolojik gelişmeleri yerinde incelemek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan ve 5 yılda bir düzenlenen Interschutz Hannover 2026 Uluslararası İtfaiye, Arama-Kurtarma ve Afet Yönetimi Fuarı'na katılım sağladı.

Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen fuara; Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Merkez ve Bölgeler Müdahale Şube Müdürü Halil Çetin, Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Aziz Mahmut Hüdai Mak, Sivil Savunma Uzmanı Osman Şakın ve Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü Personeli Onur Uçungan'dan oluşan uzman bir heyet katıldı.



YENİ NESİL TEKNOLOJİLER MERCEK ALTINDA



Denizli'yi afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda fuarda, itfaiye ve afet yönetimi alanında kullanılan son teknoloji ürün ve sistemler yakından incelendi. Yeni nesil itfaiye araçları, akıllı arama-kurtarma ekipmanları, erken uyarı sistemleri, insansız teknolojiler ve dijital afet yönetim yazılımları uzman heyet tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.



ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR



Fuar kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden itfaiye teşkilatları, afet yönetimi kurumları ve sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, modern şehircilikte öne çıkan uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde başarıyla uygulanan örnekler hakkında bilgi alan heyet, uluslararası tecrübeleri Denizli'ye taşıyacak.



EDİNİLEN TECRÜBELER DENİZLİ'YE AKTARILACAK



Fuarda edinilen bilgi birikimi, teknolojik yenilikler ve iyi uygulama örneklerinin, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere müdahale kapasitesini güçlendirecek yerel strateji ve projelere entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece kentin afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.