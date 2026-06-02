Artvin Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, doğa koşulları nedeniyle hasar gören 9 şehit mezarının bakım ve onarımını yaptı. Çalışmalar kapsamında Türk bayrakları da yenilendi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapıldı.

Artvin Valiliği'nin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce doğa koşulları nedeniyle zaman içinde hasar oluşan şehit mezarlarının tespiti amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yıpranan ve hasar gören kabirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekiplerince 9 şehidimizin mezarı onarıldı ve bakımı yapıldı. Çalışmalar neticesinde şehitlerimizin bizlere emaneti olan al bayrağımız da yenilenerek göndere çekildi.