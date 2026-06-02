Roche İlaç Türkiye ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye'de klinik araştırmaların geliştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Roche Türkiye, Türkiye'de klinik araştırmaların gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törende taraflar arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Roche İlaç Türkiye tarafından yürütülmesi planlanan klinik araştırmalar için ülke ve merkez fizibilite süreçlerinin desteklenmesi, uygun araştırma merkezlerinin belirlenmesine yönelik içgörü paylaşımı yapılması ve şehir hastaneleriyle gerçekleştirilecek araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma ayrıca, Roche İlaç Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü Roche Klinik Çalışmalar Okulu kapsamında verilen temel ve ileri düzey İyi Klinik Uygulamalar (GCP) eğitimlerinin TÜSEB iş birliğiyle düzenlenmesini ve araştırma ekosistemini güçlendirecek ortak projelerin hayata geçirilmesini de içeriyor.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye'nin sağlık alanındaki araştırma kapasitesini artırmanın ve bilimsel üretimi güçlendirmenin kurumun öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Kervan, iş birliğinin klinik araştırma altyapısının gelişmesine ve Türkiye'nin uluslararası araştırma ekosistemindeki görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli ise Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve deneyimli araştırmacılarıyla klinik araştırmalar açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, iş birliği sayesinde araştırma süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve yenilikçi tedavilere erişimin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Roche İlaç Türkiye Klinik Operasyonlar Ülke Direktörü Mina Nejadamin de klinik araştırmaların sürdürülebilir gelişiminin güçlü araştırma merkezleri, nitelikli insan kaynağı ve etkili paydaş iş birlikleriyle mümkün olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın araştırmacıların yetkinliklerinin geliştirilmesine ve uluslararası standartlarda araştırmaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.