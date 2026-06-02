Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın kırsal mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar özellikle yayla yollarında ağırlık kazanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya'nın kırsal yolları yaza hazırlanıyor.

Ekipler, Bıçakçı Mahallesi Dim barajı çevresindeki yolda önce dolgu çalışması yaptı. Daha sonra çalışma yapılan noktaya asfalt dökümü gerçekleştirdi. Diğer yandan İmamlı ve Fakırcalı Mahallesi grup yollarında bozuk olan bölümlerde yama çalışması gerçekleştirdi.

YOLLARDA YAZ BAKIMI DEVAM EDİYOR

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri, şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan ve göçük olan yollarda da dolgu taş duvar ve bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Demirtaş ve Gazipaşa sakinlerinin yaylaya gitmek için kullandığı Yaylakonak yolundaki göçük yerlerde dolgu ve taş duvar çalışmaları yapılarak güvenli hale getirildi. Diğer yandan Yenice ve Gümüşgöze yollarında ise bozulan bölümlerde yama uygulaması gerçekleştirildi.

YALÇI YOLUNDA TAŞ DUVAR VE DOLGU ÇALIŞMASI

Alanya merkez ve Dim Vadisi'ndeki mahallelerde yaşayan vatandaşların güzergahı olan Yalçı Mahallesi'nden Kuşyuvası yoluna bağlantı noktasında heyelan ve göçük olan bölümde de çalışma gerçekleştirdi. Yolda taş duvar ve dolgu çalışması yapılarak yol trafik açısından güvenli hale getirildi.