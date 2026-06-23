Bolvadin'de ekmek fiyatının 15 TL'ye yükselmesinin ardından, Bolvadin Belediyesi tarafından 5 TL'den satışa sunulan Halk Ekmek büfelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Artan talep karşısında belediye üretimi yüzde 30 artırdı.

Abdülkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bolvadin Belediyesi tarafından işletilen Halk Ekmek tesislerinde günlük üretim 12 bin 500 adede çıkarılırken, ekmekler ilçenin farklı noktalarında bulunan 4 satış büfesinde vatandaşlara ulaştırılıyor.

Uygun fiyatı nedeniyle vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Halk Ekmek uygulamasında, herkesin faydalanabilmesi amacıyla bir kişiye en fazla 10 adet ekmek satışı yapılıyor.

Belediye yetkilileri, artan talebi karşılamak için üretim kapasitesinin yükseltildiğini belirterek uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu ifade etti.

BAŞKAN AYNACI: 'HALKIMIZA DESTEK OLMAK BOYNUMUZUN BORCU'

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, ekonomik şartların vatandaşları zorladığını belirterek Halk Ekmek uygulamasını sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Başkan Aynacı, 'Ekonomik olarak zorlanan halkımıza yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyacına destek olmak amacıyla başlattığımız Halk Ekmek uygulamasını yıl sonuna kadar aynı fiyatla sürdürmeyi hedefliyoruz.' dedi.

Başkan Derviş Aynacı'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve geldikten sonra hayata geçirilen Halk Ekmek Projesi, kısa sürede Bolvadin'de büyük karşılık buldu. Belediye tesislerinde 280 gram yaş hamurdan yaklaşık 240 gram ekmek üretilirken, aynı ekmeklerin zincir marketlere 13 TL'den toptan verildiği öğrenildi.

Vatandaşlar ise 5 TL'den satılan ekmek sayesinde aile bütçelerine önemli katkı sağlandığını belirterek uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.