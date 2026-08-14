İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda, yurt dışına kaçan çete elebaşlarının tek tek bulunarak Türkiye'ye getirildiğini ve adalete teslim edildiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, suç işleyerek Türkiye sınırları dışına kaçan kişilerin de takip edildiğini belirterek, 'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar' ifadelerini kullandı. Bakan, dünyanın farklı noktalarına kaçan çete elebaşlarının tespit edilerek Türkiye'ye getirildiğini ve Türk adaletine teslim edildiğini vurguladı.

'DEVLETİMİZİN NEFESİNİ ENSELERİNDE HİSSEDİYORLAR'

Suçluların sınır ötesine kaçarak adaletten kurtulamayacağını belirten Çiftçi, devletin mücadelesinin yurt dışında da sürdüğünü ifade etti. İçişleri Bakanlığı olarak hedeflerinin net olduğunu belirten Bakan Çiftçi, 'Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz' mesajını verdi. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin suçluların sığınabileceği bir ülke olmadığını, adalet ve güvenliğin kararlılıkla korunacağını vurguladı.

NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR ÇELİK İRADEMİZDEN KURTULAMAZLAR



Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz.



Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin: https://t.co/vVOm5RGHTT — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 14, 2026