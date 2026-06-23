AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, bölge halkının uzun süredir merakla beklediği müjdeyi verdi. Vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin güzergahındaki bozuk yollar için yapım ve bakım çalışmaları resmen başlatıldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından ekipler hızla sahaya indi. Toplamda 3 ayrı noktadan eş zamanlı olarak yürütülecek olan projenin ilk etabında, Kızıltepe-Viranşehir güzergahındaki çalışmalar ele alınacak.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi duyuran AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, projenin bölge için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Daha önce müjdesini verdiğimiz Viranşehir-Kızıltepe-Nusaybin yol yapım ve bakım çalışmaları başlamıştır. Bölgemizin ulaşım altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesine katkı sağlayacak bu önemli yatırımın hayata geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.'

'Yol Medeniyettir, Kalkınmadır'

Projede emeği geçenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Viranşehir, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimize, Mardin'imize ve bölgemize hayırlı olsun. Yol medeniyettir, kalkınmadır, birlik ve beraberliğin en güçlü köprüsüdür. Bu yatırımın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.'

Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki hem ticari hem de sivil trafiğin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.